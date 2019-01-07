Глава Всемирного банка объявил об отставке

Фото: Джим Ен Ким (flickr.com)

И.о. главы Всемирного банка с 1 февраля станет Кристалина Георгиева

Руководитель Всемирного банка Джим Ен Ким объявил об отставке после более шести лет на этой должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Джим Ен Ким отметил, что уходит с поста главы Всемирного банка 1 февраля.

​"Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты", - добавил он.

Во Всемирном банке уточнили, что с 1 февраля временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор, болгарский экономист Кристалина Георгиева.

Напомним, в декабре Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов. По данным Минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечения средств с рынка.

В начале декабря стало известно, что Всемирный банк выделит 200 млрд долларов на борьбу с потеплением.