Новый глава ЦИК исключает выборы на Донбассе в ближайшее время

Фото: Олег Диденко (УНИАН)

Для выборов на Донбассе нужно принимать новый закон

В ближайшее время невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

По его словам, на данный момент невозможно провести выборы на Донбассе.

"Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. (Президент Украины, - ред.) Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам. Кроме того, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос", - отметил Диденко.

Он подчеркнул, что в Украине действует закон о правовом режиме на оккупированных территориях, который говорит о том, что выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях выборы в ОРДЛО не состоятся. По его словам, в минских соглашениях прописаны выборы до того, как Украина получит контроль над границей.

"Единственный сложный вопрос, что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинский контроль. Я вижу, как по-другому решить этот вопрос. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику", - заявил президент.

Он также заявил, что во время выборов на Донбассе все партии, ЦИК и журналисты должны иметь доступ к ОРДЛО.

Кроме того, украинская заявляет, что Россия должна создать условия для работы ОБСЕ во время выборов на Донбассе.