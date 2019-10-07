ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

РФ должна создать условия для работы ОБСЕ во время выборов на Донбассе, - Яременко

Новости » Политика    07.10.2019 - 09:52
РФ должна создать условия для работы ОБСЕ во время выборов на Донбассе, - Яременко
Фото: Богдан Яременко (Facebook)

Яременко считает, что если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска

Верифицировать выведение российских войск с территории оккупированного Донбасса будет ОБСЕ. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко заявил, что другого механизма у украинской власти нет.

"У нас верификатор только один - это ОБСЕ. Никакого другого механизма у нас нет. Как именно это будет реализовываться - вопрос обсуждений. ОБСЕ присутствует на всех переговорах", - заявил он.

По его словам, российская сторона должна создать условия для того, чтобы боевики пускали ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО.

"Это должно стать частью договоренностей, которые должна выполнить российская сторона, и без этого двигаться к политической части будет просто невозможно. Если Россия хочет мира - она пойдет на это, если не хочет - тогда всем на свете станет очевидно, кто именно срывает мирный процесс", - заявил он.

Яременко считает, что если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска.

"Кроме того, международное право содержит понятие не только регулярных, а и нерегулярных вооруженных формирований. И агрессия подразумевает под собой вторжение как регулярных, так и нерегулярных формирований другой страны. Даже если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска, которые финансируются, организовываются и находятся под командованием РФ", - сказал он.

Напомним, Яременко также заявил, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбасу.

Яременко объяснил необходимость проведения выборов на Донбассе На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен
Новости Украины ОБСЕвыборыДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь