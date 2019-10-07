РФ должна создать условия для работы ОБСЕ во время выборов на Донбассе, - Яременко

Фото: Богдан Яременко (Facebook)

Яременко считает, что если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска

Верифицировать выведение российских войск с территории оккупированного Донбасса будет ОБСЕ. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

Яременко заявил, что другого механизма у украинской власти нет.

"У нас верификатор только один - это ОБСЕ. Никакого другого механизма у нас нет. Как именно это будет реализовываться - вопрос обсуждений. ОБСЕ присутствует на всех переговорах", - заявил он.

По его словам, российская сторона должна создать условия для того, чтобы боевики пускали ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО.

"Это должно стать частью договоренностей, которые должна выполнить российская сторона, и без этого двигаться к политической части будет просто невозможно. Если Россия хочет мира - она пойдет на это, если не хочет - тогда всем на свете станет очевидно, кто именно срывает мирный процесс", - заявил он.

Яременко считает, что если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска.



"Кроме того, международное право содержит понятие не только регулярных, а и нерегулярных вооруженных формирований. И агрессия подразумевает под собой вторжение как регулярных, так и нерегулярных формирований другой страны. Даже если РФ не признает, что в ОРДЛО находятся ее регулярные войска, то, значит, там есть ее нерегулярные войска, которые финансируются, организовываются и находятся под командованием РФ", - сказал он.

Напомним, Яременко также заявил, что Украина не сможет без последствий отказаться от имплементации так называемой формулы Штайнмайера по Донбасу.