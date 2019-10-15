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Местные выборы на Донбассе невозможны без достижения условий безопасности, - Пристайко

Новости » Политика    15.10.2019 - 17:03
Местные выборы на Донбассе невозможны без достижения условий безопасности, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По его словам, выборы не состоятся до момента, пока не будет восстановлен контроль над границей

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что местные выборы на Донбассе невозможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами украинской стороной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Украины изданию ВВС.

По его словам, выборы также не состоятся до того момента, пока украинской властью не будет восстановлен контроль над государственной границей.

"Никакие местные выборы на Донбассе не могут быть возможны без достижения определенных предварительных условий безопасности. Российские оккупационные силы и оружие должны быть выведены. Наш контроль над нашей международно признанной государственной границей должен быть восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволяет украинской стороне конкурировать, включать в работу СМИ, в том числе иностранные, ОБСЕ будет наблюдать за процессом, только тогда настало время для выборов", - заявил Пристайко.

Напомним, 15 октября в Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Отметим, на участке разведения сил в Золотом фиксируются обстрелы со стороны боевиков вторые сутки. Разведение должно было состояться 7 октября.

Ранее Пристайко заявил, что европолитики не обсуждают вопрос снятия санкций с Российской Федерации.

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