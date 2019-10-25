ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий глава ЦВК виключає вибори на Донбасі найближчим часом

Новини » Політика    25.10.2019 - 12:14
Новий глава ЦВК виключає вибори на Донбасі найближчим часом
Фото: Олег Діденко (УНІАН)

Для виборів на Донбасі потрібно приймати новий закон

Найближчим часом неможливо провести вибори на окупованому Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив новий голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко.

За його словами, на даний момент неможливо провести вибори на Донбасі.

"Україна повинна взяти під контроль державний кордон, іноземні збройні формування з цієї території потрібно вивести. (Президент України - ред.) Зеленський відкрито говорить, що вибори під дулами автоматів не будуть відповідати стандартам. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати це питання", - зазначив Діденко.

Він підкреслив, що в Україні діє закон про правовий режим на окупованих територіях, який говорить про те, що вибори там не проводяться.

"Щоб хоча б теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно прийняти інший закон. Це компетенція Верховної ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно", - додав Діденко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, за яких умовах вибори в ОРДЛО не відбудуться. За його словами, в мінських угодах прописано вибори до того, як Україна отримає контроль над кордоном.

"Єдине складне питання, що ми спочатку проводимо вибори, а потім отримуємо український кордон під контроль. Я бачу, як по-іншому вирішити це питання. Тому ми будемо продовжувати саме нашу політику", - заявив президент.

Він також заявив, що під час виборів на Донбасі всі партії, ЦВК і журналісти повинні мати доступ до ОРДЛО.

Крім того, українська заявляє, що Росія має створити умови для роботи ОБСЄ під час виборів на Донбасі.

На Донбасі поранено українського військового
Новини України Центральна виборча комісіяДонбасвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся