Новий глава ЦВК виключає вибори на Донбасі найближчим часом

Фото: Олег Діденко (УНІАН)

Для виборів на Донбасі потрібно приймати новий закон

Найближчим часом неможливо провести вибори на окупованому Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив новий голова Центральної виборчої комісії України Олег Діденко.

За його словами, на даний момент неможливо провести вибори на Донбасі.

"Україна повинна взяти під контроль державний кордон, іноземні збройні формування з цієї території потрібно вивести. (Президент України - ред.) Зеленський відкрито говорить, що вибори під дулами автоматів не будуть відповідати стандартам. Крім того, необхідно законодавчо врегулювати це питання", - зазначив Діденко.

Він підкреслив, що в Україні діє закон про правовий режим на окупованих територіях, який говорить про те, що вибори там не проводяться.

"Щоб хоча б теоретично говорити про проведення виборів на цих територіях, потрібно прийняти інший закон. Це компетенція Верховної ради. Які вона пропише процедури, що передбачить, поки прогнозувати складно", - додав Діденко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, за яких умовах вибори в ОРДЛО не відбудуться. За його словами, в мінських угодах прописано вибори до того, як Україна отримає контроль над кордоном.

"Єдине складне питання, що ми спочатку проводимо вибори, а потім отримуємо український кордон під контроль. Я бачу, як по-іншому вирішити це питання. Тому ми будемо продовжувати саме нашу політику", - заявив президент.

Він також заявив, що під час виборів на Донбасі всі партії, ЦВК і журналісти повинні мати доступ до ОРДЛО.

Крім того, українська заявляє, що Росія має створити умови для роботи ОБСЄ під час виборів на Донбасі.