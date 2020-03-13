Новый глава Минздрава представил закон о борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Илья Емец представил нардепам законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сообщается, что сегодня Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств законопроект о первоочередных решениях, связанных с предотвращением коронавируса COVID-19 и связанных с ним заболеваний.

Законопроект предусматривает:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

Возможность работникам выполнять работу на дому;

Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек;

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины;

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Верховной рады для принятия закона о борьбе с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения сегодня заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.