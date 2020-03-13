Новый глава Минздрава представил закон о борьбе с коронавирусом

Закон урегулирует применение карантинных мер в Украине
Министр здравоохранения Илья Емец представил нардепам законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Сообщается, что сегодня Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств законопроект о первоочередных решениях, связанных с предотвращением коронавируса COVID-19 и связанных с ним заболеваний.
Законопроект предусматривает:
Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Верховной рады для принятия закона о борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения сегодня заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.