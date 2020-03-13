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Новий голова МОЗ представив закон про боротьбу з коронавірусом

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Закон врегулює застосування карантинних заходів в Україні

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив нардепам законопроект про боротьбу з коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Минздрава.

Повідомляється, що сьогодні Ємець представив народним депутатам і представникам профільних відомств законопроект про першочергові рішення, пов'язаних з запобіганням коронавірусу COVID-19 і пов'язаних з ним захворюванням.

Законопроект передбачає:

  • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьбі з коронавірусом, що дозволить прискорити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
  • Можливість працівникам виконувати роботу на дому;
  • Заборону на проведення масових заходів з чисельністю понад 200 осіб;
  • Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням і боротьбою з коронавірусом;
  • Посилення контролю в'їзду та виїзду на територію України;
  • Чіткий алгоритм примусової ізоляції і самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ буде ініціювати позачергове засідання Верховної ради для прийняття закону про боротьбу з коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.

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