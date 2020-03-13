Новий голова МОЗ представив закон про боротьбу з коронавірусом

Закон врегулює застосування карантинних заходів в Україні
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представив нардепам законопроект про боротьбу з коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Минздрава.
Повідомляється, що сьогодні Ємець представив народним депутатам і представникам профільних відомств законопроект про першочергові рішення, пов'язаних з запобіганням коронавірусу COVID-19 і пов'язаних з ним захворюванням.
Законопроект передбачає:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ буде ініціювати позачергове засідання Верховної ради для прийняття закону про боротьбу з коронавірусом.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.