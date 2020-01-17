Новый глава комитета Рады проголосовал против заявления по Маркиву

Новый глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко проголосовал против парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива, осужденного в Италии. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

Отметим, постановление Рады в связи с уголовным преследованием Маркива в Италии поддержали 323 нардпа. Однако новый глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко проголосовал против.

Примечательно, что он единственный, кто нажал красную кнопку при голосовании. Остальные нардепы либо не голосовали, либо воздержались.

Напомним, сегодня Рада назначила Мережко новым главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, который ранее попал в секс-скандал.

При этом в декабре парламент провалил отставку Яременко. Тогда фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на Елизаветы Ясько на этот пост.

Яременко оказался в центре скандала, когда во время заседания в Раде вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.