ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый глава комитета Рады проголосовал против заявления по Маркиву

Новости » Политика     17.01.2020 - 16:29
Новый глава комитета Рады проголосовал против заявления по Маркиву
Фото: Александр Мережко (facebook.com/KlymenkoTime)

Мережко был единственным нардепом, который проголосовал против

Новый глава комитета Рады по внешней политике Александр Мережко проголосовал против парламентского заявления в поддержку украинского военного Виталия Маркива, осужденного в Италии. Соответствующая информация содержится на сайте Рады.

Отметим, постановление Рады в связи с уголовным преследованием Маркива в Италии поддержали 323 нардпа. Однако новый глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко проголосовал против.

Примечательно, что он единственный, кто нажал красную кнопку при голосовании. Остальные нардепы либо не голосовали, либо воздержались.

Напомним, сегодня Рада назначила Мережко новым главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, который ранее попал в секс-скандал.

При этом в декабре парламент провалил отставку Яременко. Тогда фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на Елизаветы Ясько на этот пост.

Яременко оказался в центре скандала, когда во время заседания в Раде вел переписку с девушкой из сферы интимных услуг. Это зафиксировали и обнародовали журналисты.

Рада одобрила комплекс мер по улучшению положения детей в Украине
Новости Украины нардепВерховная Радаголосование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь