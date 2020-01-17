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Новий голова комітету Ради проголосував проти заяви щодо Марківа

Новини » Політика     17.01.2020 - 16:29
Новий голова комітету Ради проголосував проти заяви щодо Марківа
Фото: Олександр Мережко (facebook.com/KlymenkoTime)

Мережко був єдиним нардепом, який проголосував проти

Новий глава комітету Ради з зовнішньої політики Олександр Мережко проголосував проти парламентської заяви на підтримку українського військового Віталія Марківа, засудженого в Італії. Відповідна інформація міститься на сайті Ради.

Зазначимо, постанову Ради у зв'язку з кримінальним переслідуванням Марківа в Італії підтримали 323 нардпа. Проте новий голова парламентського комітету з зовнішньої політики Олександр Мережко проголосував проти.

Примітно, що він єдиний, хто натиснув червону кнопку при голосуванні. Інші нардепи або не голосували, або утрималися.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Мережка новим головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка, який раніше потрапив у секс-скандал.

При цьому в грудні парламент провалив відставку Яременка. Тоді фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою на Єлизавети Ясько на цей пост.

Яременко опинився в центрі скандалу, коли під час засідання в Раді листувався з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували та оприлюднили журналісти.

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