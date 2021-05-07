Новий формат Ліги чемпіонів: що зміниться з 2024 року

Формат

Зараз в ЛЧ беруть участь 32 команди. З 2024 роки кількість учасників збільшиться до 36. При цьому зникнуть звичні 8 груп по 4 команди - тепер буде одна загальна турнірна таблиця з усіма учасниками. Кількість матчів збільшиться з 125 про 255, при цьому кожна команда на груповій стадії зіграє не 6 ігор проти трьох команд, а 10 матчів і все проти різних суперників (5 будинку, 5 на виїзді).

"Так клуби зможуть перевірити сили проти більш широкого кола суперників, а у вболівальників буде більше шансів побачити зустрічі топ-клубів на більш ранній стадії. Новий формат повинен привести до того, що турнірна мотивація буде зберігатися до самого останнього ігрового дня", - пояснюють такі зміни в УЄФА.

Хто отримає додаткові місця

Ще чотири місця в ЛЧ будуть розподілені за трьома критеріями:

одне місце отримає третя команда з п'ятої асоціації в рейтингу УЄФА;

ще одне місце отримає один з національних чемпіонатів через Шлях чемпіонів. Зараз тут розігруються чотири путівки між клубами-чемпіонами країн, які займають з 11-ї по 55-у сходинку рейтингу УЄФА. У новому форматі таких путівок буде п'ять;

два останніх місця отримають клуби з найвищими клубних коефіцієнтів, які не пробилися безпосередньо в ЛЧ, але отримали право брати участь у кваліфікації до турніру, або в Лізі Європи або Лізі конференцій.

З ким гратимуть команди в групі

Суперники будуть визначатися шляхом жеребкування. Команди з першого кошика зіграють 2 матчі з іншими клубами своєї і четвертої кошиків, і по 3 матчі з командами з другої і третьої. Клуби з четвертого кошика мають аналогічний розклад. А ось з другої і третьої кошиків - будуть частіше грати з представникам кошиків №1 і №4.

При цьому на груповій стадії не можуть грати між собою клуби з однієї країни, а також команди не можуть зустрічатися двічі між собою.

Хто пройде в 1/8 фіналу

За результатами всіх матчів складається загальна турнірна таблиця. Вісім кращих команд загального етапу безпосередньо проходять в 1/8 фіналу. Клуби, що зайняли з 9-го по 24-е місце, проведуть стикові матчі за право виходу в 1/8 фіналу. Місця з 9-го по 16-е будуть сіяними і зіграють з командами, які посіли з 17-го по 24-е місця. Клуби, які зайняли місця з 25-го і нижче, припиняють виступи в єврокубках.

Стадія плей-офф

Починаючи з 1/8 фіналу турнір проводитиметься за старим форматом - аж до фіналу пари грають між собою два матчі, фінал складається з одного поєдинку.