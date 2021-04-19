УЕФА вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25: детали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги вводит новый формат еврокубков с сезона 2024/25. Изменения затронут прежде всего Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА .

С сезона 2024/25 количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36. Главные изменения коснутся привычного группового этапа - вместо него все участники будут играть в единой лиге. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

Подобным образом изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). По итогам дальнейших дискуссий и договоренностей, количество участников общего этапа двух этих турниров также может увеличиться до 36.

Лига чемпионов УЕФА останется открытой. Команды по-прежнему будут попадать в нее в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

"Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи", - отметил президент УЕФА Александр Чеферин.