Лига конференций УЕФА: что за турнир и кто от Украины может в нем участвовать

УЕФА со следующего футбольного сезона 2021/2022 вводит новый еврокубковый турнир - Лига конференций. Данный турнир будет третьим по статусу в Европе, при этом изменения в связи с новым турниром затронут и Лигу Европы.

О проведении данного турнира впервые официально объявили в УЕФА 24 сентября 2019 года. Он будет проводиться как минимум три сезона - вплоть до 2024 года.

Тогда в УЕФА объяснили необходимость нового турнире расширением еврокубковой географии - Лига конференций позволит участвовать на групповом этапе клубных турниров Европы как минимум 34 национальных ассоциации.

"Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки инклюзивными, как никогда прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах", - заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Что нового для Лиги Европы

Число участников группового этапа ЛЕ сократится с 48 до 32 команд. То есть теперь будет не 12, а 8 групп. При этом победители своих групп получат прямую путевку в 1/8 финала, тогда как занявшие вторые места будут бороться за это право с третьими командами группового этапа Лиги чемпионов.

Также изменится и схема отбора в Лигу Европы. На групповом этапе сыграют победитель предыдущей Лиги конференций (если он не получит право выступать в Лиге чемпионов), 11 обладателей прямых путевок по результатам выступлений в национальных турнирах, 10 команд из квалификации Лиги Европы и 10 участников вылетевших из квалификации Лиги чемпионов.

Кто будет участвовать в Лиге конференций УЕФА

На групповой стадии турнира будет выступать 32 команды:

17 клубов через основной путь Лиги конференций;

5 клубов через путь чемпионов Лиги конференций;

10 клубов после вылета из квалификации Лиги Европы.

Матчи Лиги конференций будут проводиться по четвергам. Они будут разбиты по двум временным слотам - 17:45 и 20:00 по Киеву.

Первый финал турнира пройдет в 2022 году в столице Албании - Тиране.

В каких турнирах будут играть украинские клубы

В связи с введением нового турнира изменится количество мест в Лиге Европы. На участие в Лиге чемпионов от Украины претендуют также две команды - чемпион страны стартует с группового этапа, второе место с квалификации. А вот в ЛЕ теперь попадет только чемпион Кубка Украины или команда, занявшая третье место. Остальные две команды попадут в квалификацию Лиги конференций - одна стартует со второго раунда, другая с третьего.