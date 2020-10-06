Новый эксперт по "Роттердам+" за год выиграла почти все тендеры НАБУ, - Вовк

Фото: Дмитрий Вовк (РБК-Украина)

Новый эксперт Национального антикоррупционного бюро, которая после закрытия дела "Роттердам+" провела в нем экспертизу, в течение последнего года без конкурса победила почти во всех тендерах бюро на проведение судебных экспертиз и получила за это более полмиллиона гривен.

Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу "Роттердам+" Дмитрий Вовк в эфире "Украина24".

"Эта экспертиза выполнена подконтрольным частным экспертом Педь. Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ полмиллиона гривен. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках. Это при том, что дело уже закрыто месяц спустя", - заявил Вовк.

Он добавил, что эксперт Ирина Педь за год получила от НАБУ 14 контрактов, при этом ни по одному из тендеров не проводился открытый конкурс.

Всего, по данным ProZorro, за этот период НАБУ провело 17 подобных процедур, то есть Ирина Педь победила в 80% случаев.

По словам Вовка, сторона защиты требуют от правоохранителей расследовать действия детективов и этого частного эксперта.

"На сегодняшний момент мы готовим вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы, которые бы помогли в расследовании действий детективов и этого частного эксперта", - добавил экс-глава НКРЭКУ.

Напомним, 2 октября представители НАБУ заявили, что частный эксперт подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. К сотрудничеству с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Вищий антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.