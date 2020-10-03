НАБУ продолжает фабриковать улики в деле "Роттердам+", - адвокат

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро пытается приобщить к уже закрытому делу "Роттердам+" выполненное задним числом заключение эксперта о якобы убытках от действия формулы.

Об этом в комментариях сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Сыщики нашли такого же беспринципного карманного эксперта, который дал заключение о якобы наличии убытков. То есть мы имеем в этом деле беспрецедентные примеры искусственного создания конспирологической версии, относительно формулы "Роттердам+", - сообщила адвокат.

Действия НАБУ, по словам Дригваль, являются грубым нарушением норм уголовно-процессуального кодекса и есть все основания утверждать о фактах отработки доказательств со стороны следствия.

"Те доказательства, которые были положены в основу подозрения, они были искусственно созданы и сфабрикованы. И сейчас эти действия продолжаются попыткой органов досудебного расследования довести эту искаженную теорию в суде", - отметила адвокат.

Сторона защиты обратилась к Государственному бюро расследований с заявлением о фальсификации материалов закрытого дела "Роттердам+" со стороны детективов НАБУ.

Адвокат отметила, что более 10 государственных и международных экспертиз подтвердили экономическую и правовую обоснованность формулы "Роттердам+". Ни одна из них не подтвердила убытки от действия формулы и полностью опровергла подозрения детективов.

"Мы считаем, что суд будет руководствоваться исключительно законом и предоставит надлежащую правовую оценку всем документам", - отметила адвокат.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+".

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции". 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проводимая как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Как известно, формула действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии, и автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.