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САП закрывает дело "Роттердам+", - журналист

Киев, Пятница 28 августа 2020 16:33
САП закрывает дело "Роттердам+", - журналист
Фото: уголь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Основанием для закрытия являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело "Роттердам+".

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

"Сегодня процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела", - сообщил Бутусов.

По его информации, основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа и не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Таким образом, пишет журналист, самый большой скандал по закупке Украиной угля в РФ, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и обвинений в коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента экс-президента Петра Порошенко на дебатах в апреле 2019 го, закончился ничем.

В то же время, он отмечает, что скандал с "Роттердам+" использовал в своих интересах Игорь Коломойский, в частности, для получения контроля над государственной энергокомпанией "Центрэнерго".

Стоит отметить, что в САП пока никак не комментировали эту информацию.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.

Ни одна из государственных экспертиз, проводимых по обращению НАБУ и стороны защиты, не установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы. Не подтвердила убытков и финальная экспертиза, проводимая СБУ.

Расследование по делу началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

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