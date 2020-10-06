Новий експерт у "Роттердам+" за рік виграла майже всі тендери НАБУ, - Вовк

Фото: Дмитро Вовк (РБК-Україна)

Новий експерт Національного антикорупційного бюро, яка після закриття справи "Роттердам+" провела в ньому експертизу, протягом останнього року без конкурсу перемогла майже у всіх тендерах бюро на проведення судових експертиз і отримала за це більше півмільйона гривень.

Про це повідомив екс-глава НКРЕКП, колишній підозрюваний у справі "Роттердам+" Дмитро Вовк в ефірі "Украина24".

"Ця експертиза виконана підконтрольним приватним експертом Педь. Ця пані отримала без тендерів від НАБУ півмільйона гривень. І з задоволенням підмахнула для них експертизи про нібито збитки. Це при тому, що справа вже місяць закрита", - заявив Вовк.

Він додав, що експерт Ірина Педь за рік отримала від НАБУ 14 контрактів, при цьому по жодного з тендерів не проводився відкритий конкурс.

Загалом, за даними ProZorro, за цей період НАБУ провело 17 подібних процедур, тобто Ірина Педь перемогла в 80% випадків.

За словами Вовка, сторона захисту вимагає від правоохоронців розслідувати дії детективів і цього приватного експерта.

"На сьогоднішній момент ми готуємо разом з командою юристів заяви в правоохоронні органи, які б допомогли в розслідуванні дій детективів і цього приватного експерта", - додав екс-глава НКРЕКП.

Нагадаємо, 2 жовтня представники НАБУ заявили, що приватний експерт підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися з заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалася на експертизах по цивільному праву: оцінювала розмір пені за кредитними картками і вартість спадкового майна.

Справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.