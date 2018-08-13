Экс-президент Чили назначена новым Верховным комиссаром ООН по правам человека

Мишель Бачелет с сентября 2018 года будет возглавлять управление Верховного комиссара ООН по правам человека

Бывший президент Чили Мишель Бачелет с сентября 2018 года возглавит управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Об этом говорится в сообщении офиса ООН по правам человек.

Отметим, что Бачелет сменит на посту действующего Верховного комиссара ООН по правам человека по истечении срока его мандата 31 августа 2018 года.

"В пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн тепло поприветствовал назначение Генеральной Ассамблеей ООН Мишель Бачелет, которая сменит его на посту по истечении срока его мандата 31 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится политзаключенный Олег Сенцов.