Екс-президент Чилі призначена новим Верховним комісаром ООН з прав людини

Мішель Бачелет з вересня 2018 року буде очолювати управління Верховного комісара ООН з прав людини

Колишній президент Чилі Мішель Бачелет з вересня 2018 року очолить управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ). Про це йдеться в повідомленні офісу ООН з прав осіб.

Зазначимо, що Бачелет змінить на посту діючого Верховного комісара ООН з прав людини після закінчення терміну його мандата 31 серпня 2018 року.

"У п'ятницю Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейн тепло привітав призначення Генеральною Асамблеєю ООН Мішель Бачелет, яка змінить його на посаді після закінчення терміну його мандата 31 серпня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до верховного комісару ООН з прав людини Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Янгланду і комісару Ради Європи з прав людини Дуні Міятович з організації візиту їх представників в колонію, де утримується політв'язень Олег Сенцов.