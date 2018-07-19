Денисова обратилась к верховному комиссару ООН и генсеку Совета Европы из-за состояния Сенцова

Омбудсмен призвала все правозащитные институции требовать от РФ освободить Сенцова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится политзаключенный Олег Сенцов. Об этом Денисова сообщила Facebook.

Омбудсмен просит проверить информацию о состоянии Сенцова, которую сегодня ей предоставил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

"Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, со слов адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь употребляет, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси днем", - сообщила Денисова.

Динзе также сообщил, что Сенцов путается в датах. У него недавно был второй кризис, однако он не может сказать, когда.

"Призываю все международные правозащитные институции обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля", - написала Денисова.

Скриншот (facebook.com/denisovaombudsman)

Напомним, сегодня, 19 июля, Сенцова в колонии Лабытнанги посетил адвокат Дмитрий Динзе. Он сообщил, что состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось.