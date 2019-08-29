Новым спикером Рады стал Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков стал новым спикером Верховной рады 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Разумкова проголосовали 382 парламентария.

"Ставлю на голосование для избрания на должность председателя ВРУ кандидатуру народного депутата Дмитрия Разумкова. 382 "за". Прошу председателя Верховной рады занять свое место в президиуме", - заявил нардеп Руслан Стефанчук, который входил в состав временного президиума парламента.

На выборах в Верховную раду Дмитрий Разумков баллотировался под №1 в списке партии "Слуга народа".

Напомним, спикером Верховной рады прошлого созыва был Андрей Парубий. Он был назначен на должность спикера парламента 14 апреля 2016 года.

Также РБК-Украина сообщало, что на должность второго вице-спикера Верховной рады было подано несколько кандидатур. Имена кандидатов не называются.

Во время первого заседания Верховной рады 9-го созыва было вынесено 27 вопросов для рассмотрения. Среди главных решений - назначение нового Кабинета министров, президиума Верховной рады, создание парламентских комитетов.