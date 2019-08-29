Новим спікером Ради став Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков став новим спікером Верховної ради 9 скликання, передає кореспондент РБК-Україна.

За призначення Разумкова проголосували 382 парламентарія.

"Ставлю на голосування для обрання на посаду голови ВРУ кандидатуру народного депутата Дмитра Разумкова. 382 "за". Прошу голову Верховної ради зайняти своє місце в президії", - заявив нардеп Руслан Стефанчук, який входив до складу тимчасової президії парламенту.

На виборах у Верховну раду Дмитро Разумков балотувався під №1 у списку партії "Слуга народу".

Нагадаємо, спікером Верховної ради минулого скликання був Андрій Парубій. Він був призначений на посаду спікера парламенту 14 квітня 2016 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що на посаду другого віце-спікера Верховної ради було подано кілька кандидатур. Імена кандидатів не називаються.

Під час першого засідання Верховної ради 9-го скликання було винесено 27 питань для розгляду. Серед головних рішень - призначення нового Кабінету міністрів, президії Верховної ради, створення парламентських комітетів.