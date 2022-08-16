Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цю мить

Сьогодні вранці, 16 серпня на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Цього разу їх зафіксували під Джанкоєм.

Все що відомо про вибухи, що відбувається на півострові та реакція української влади - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Ранкові вибухи під Джанкоєм

Сьогодні мережею прокотилася маса новин про те, що у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Цей факт підтвердив, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він написав, що причиною вибухів міг стати удар по військовій частині російських військових у селищі Азовське, а потім оновив пост та написав, що було "влучання у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Росія заявляє про "детонацію"

Тим часом російські Telegram-канали почали також підтверджувати інформацію про вибухи. Згодом в Міноборони РФ заявили, що на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині сталася пожежа і тому в результаті цього й нібито була спровокована "детонація".

При цьому росЗМІ розганяли спочатку інформацію про те, що сталася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої, тому й були чутні вибухи. Опубліковані відео підтверджують, що там дійсно виникла пожежа.

Втім, припускається, що вона все ж сталася внаслідок "детонації" саме на складі боєприпасів.

Евакуювали вже тисячі людей

Хоч так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов розповідає про "кілька постраждалих" і що все "під контролем". Окупаційна влада вже оголосила про евакуацію у п'ятикілометровій зоні, зокрема, жителів населеного пункту Травневе. Відомо вже про близько 2 тисяч осіб, яки виїхали.

Потяги до Криму скасували

Тим часом окупанти також заявили, що через вибухи на півострові припиняють рух всіх пасажирських потягів, що слідують з РФ. Тепер людей розвозитимуть Кримом автобусами.

Зазначимо, не мало важливим є те, що залізничне сполучення в Джанкойському напрямку використовувалось росіянами для підвозу техніки і боєприпасів.

Реакція України

Зазначимо, українська сторона офіційно не підтверджувала удар по складах чи військовій частині в Криму.

Одним із першим на інцидент відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, написавши про "демілітаризацію в дії".

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - повідомив Подоляк.

Тим часом глава ОП Андрій Єрмак коментує це як "операція "демілітаризація" в ювелірному стилі ЗСУ", яка продовжиться до повної деокупації українських територій.

У Зеленського звернулися до жителів окупованого Криму з важливим проханням

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.