Новые угрозы и военные учения: как Китай отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

"Мы внимательно следим за маршрутом спикера Пелоси. Ее визит на Тайвань является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным подрывом суверенитета и территориальной целостности нашей страны, серьезной угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, а также серьезным подрывом китайско-американских отношений", - сказал он.

По его словам, приезд Пэлоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что, в свою очередь, создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Он также призвал США не разыгрывать "тайваньскую карту" для контроля над Китаем.

На фоне этого Управление морской безопасности Китая распространило уведомление о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещен.

"Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения в воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань. Мы проведем боевые стрельбы с большой дальности в Тайваньском проливе, эти военные операции нацелены на недавние действия США по "тайваньскому вопросу". КНР также проведет боевые стрельбы в водах у восточного побережья острова Тайвань", - говорится в заявлении восточного военного командования КНР.