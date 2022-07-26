Китай серьезно пригрозил США из-за визита Пелоси в Тайвань
Представитель Министерства национальной обороны Китая Тан Кефей завил, что если США будут настаивать на поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань, армия Китая "никогда не будет сидеть сложа руки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Post.
По его словам, Китай будет применять решительные меры для пресечения любого иностранного вмешательства и заговоров в пользу независимости Тайваня, а также решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
В частности, министерство национальной обороны заявило, что Китай неоднократно заявлял о своем решительном неприятии визита Пелоси на Тайвань.
Как пишет издание, если Пелоси, как "лицо № 3" правительства США, посетит Тайвань, это серьезно нарушит принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, серьезно поставит под угрозу суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно подорвет политическую основу китайско-американских отношений, и неизбежно нанесет ущерб Китаю и США.
Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.
Также мы писали, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.
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