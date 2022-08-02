Нові погрози та військові навчання: як Китай відреагував на візит Пелосі на Тайвань

"Ми уважно стежимо за маршрутом спікера Пелосі. Її візит на Тайвань є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозним підривом суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, серйозною загрозою миру та стабільності в районі Тайванської протоки, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин", - сказав він.

За його словами, приїзд Пелосі на Тайвань буде грубим втручанням у внутрішні справи КНР, що порушуватиме принцип "одного Китаю", що, своєю чергою, створить загрозу миру та стабільності в Тайванській протоці.

Він також закликав США не розігрувати "тайванську карту" контролю над Китаєм.

На тлі цього Управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.

У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.

"Ми збираємося провести спільні морські та повітряні навчання в повітряному просторі на північ, південний захід і південний схід від острова Тайвань. Ми проведемо бойові стрілянини з великої дальності в Тайванській протоці, ці військові операції націлені на недавні дії США з "тайванського питання". КНР також проведе бойові стрілянини у водах біля східного узбережжя острова Тайвань", - йдеться у заяві східного військового командування КНР.