Новые "Слуги народа": кто зайдет в Раду вместо Совгири и Костина
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала двух представителей "Слуги народа" избранными народными депутатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.
Сообщается, что 27 июля ЦИК получил постановления Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири.
"Поэтому избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа"), - говорится в сообщении.
Артем Михайлюк
Михайлюк является IT-менеджером и бизнес-тренером, соучредитель и бывший CEO Helsi.me (сервис электронной записи на прием к врачу).
Является действующим бенефициаром компаний "24/7. МЕДИКАЛ" и "ТИММАСТЕР", основатель ООО "Бизнес Шоу" и компании BizGames, возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".
Александр Васюк
Был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года. Является исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины". Руководитель "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".
Напомним, на прошлой неделе Андрей Костин был назначен новым генеральным прокурором.
А Ольга Совгиря стала судьей Конституционного суда.
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