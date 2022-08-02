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Новые "Слуги народа": кто зайдет в Раду вместо Совгири и Костина

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Киев, Вторник 02 августа 2022 23:03
Новые "Слуги народа": кто зайдет в Раду вместо Совгири и Костина Фото: Александр Васюк и Артем Михайлюк (коллаж РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала двух представителей "Слуги народа" избранными народными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ЦИК.

Сообщается, что 27 июля ЦИК получил постановления Рады о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири.

"Поэтому избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Васюка (на внеочередных выборах 21 июля 2019 года были под №142 и №143 соответственно в избирательном списке партии "Слуга народа"), - говорится в сообщении.

Артем Михайлюк

Михайлюк является IT-менеджером и бизнес-тренером, соучредитель и бывший CEO Helsi.me (сервис электронной записи на прием к врачу).

Является действующим бенефициаром компаний "24/7. МЕДИКАЛ" и "ТИММАСТЕР", основатель ООО "Бизнес Шоу" и компании BizGames, возглавлял благотворительный фонд "Сердце к сердцу".

Александр Васюк

Был координатором юристов команды Владимира Зеленского во время президентской кампании 2019 года. Является исполнительным директором "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины". Руководитель "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Напомним, на прошлой неделе Андрей Костин был назначен новым генеральным прокурором.

А Ольга Совгиря стала судьей Конституционного суда.

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