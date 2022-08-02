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Нові "Слуги народу": хто зайде до Ради замість Совгирі та Костіна

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 23:03
Нові "Слуги народу": хто зайде до Ради замість Совгирі та Костіна Фото: Олександр Васюк та Артем Михайлюк (коллаж РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала двох представників "Слуги народу" обраними народними депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.

Повідомляється, що 27 липня ЦВК отримала постанови Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі.

"Тому обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу"), - йдеться у повідомленні.

Артем Михайлюк

Михайлюк є IT-менеджером і бізнес-тренером, співзасновник і колишній CEO Helsi.me (сервіс електронного запису на прийом до лікаря).

Є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" і "ТІММАСТЕР", засновник ТОВ "Бізнес Шоу" і компанії BizGames, очолював благодійний фонд "Серце до серця".

Олександр Васюк

Був координатором правників команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Є виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України". Керівник "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки".

Нагадаємо, минулого тижня Андрій Костін був призначений новим генеральним прокурором.

А Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду.

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