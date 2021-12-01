Новые системы ПВО от партнеров нужны для поддержки Украины, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет полное право получать военные технологии и оружие от партнеров. Глава МИД назвал ключевые текущие потребности в оборонной сфере - новые системы противоракетной и противовоздушной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
При этом он особо отметил, что Украина не находится ни под какими санкциями или эмбарго по поставкам оружия.
"О потребностях в оборонной сфере, в первую очередь, речь идет о конкретных вещах, которые укрепляют наши вооруженные силы - начиная от оборудования, военной техники. Потому что армия - это не только "танки-самолеты-пушки". Есть и другие важные вещи: парамедицина (неотложная медпомощь - ред.), системы связи. Наши ключевые потребности сейчас - системы противоракетной и противовоздушной защиты", - сказал Кулеба.
Министр также добавил, что передавать Украине военные технологии и оружие или нет - это исключительно вопрос политики и не вопрос каких-либо юридических ограничений.
Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год.
Правительство Канады также рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.