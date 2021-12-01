Нові системи ППО від партнерів потрібні для підтримки України, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна має повне право отримувати військові технології та зброю від партнерів. Глава МЗС назвав ключові поточні потреби в оборонній сфері-нові системи протиракетного і протиповітряного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

При цьому він особливо зазначив, що Україна не перебуває під жодними санкціями або ембарго щодо постачання зброї.

"Про потреби в оборонній сфері, в першу чергу, мова йде про конкретні речі, які зміцнюють наші збройні сили - починаючи від обладнання, військової техніки. Тому що армія - це не тільки "танки-літаки-гармати". Є й інші важливі речі: парамедицина (невідкладна медична допомога - ред.), системи зв'язку. Наші ключові потреби зараз - системи протиракетного та протиповітряного захисту", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що передавати Україні військові технології і зброю чи ні - це виключно питання політики і не питання будь-яких юридичних обмежень.