Новые санкции СНБО, приезд патриарха Варфоломия, снос исторической усадьбы в Киеве: новости за 20 августа

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новый пакет санкций, Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев, в столице снесли историческую усадьбу Барбана. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 августа - в материале РБК-Украина.

Гужва, Шарий, Деркач и их активы: кто попал в новый пакет санкций СНБО

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на сегодняшнем заседании ввели санкции против нардепа Анатолия Деркача, блогера Анатолия Шария и главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Провайдеры уже начали ограничивать доступ к сайту "Страна.ua". Издание заявляет, что доступ ограничили пользователям сразу несколько крупных провайдеров - "Интраффик", "Ланет" и ряд других.

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Киев

В Украину прибыл вселенский патриарх Варфоломей. Встреча с Варфоломеем и молитва в честь его приезда пройдет в субботу в 10:00 в Михайловском соборе.

Напомним, в 2019 года в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Он назвал это "важнейшей инициативой года". По словам патриарха, это решение позволило миллионам украинских православных "вести местные церковные дела без зависимости от какой-либо другой церкви". ПЦУ была дана полная автокефалия, и без просьбы с ее стороны Вселенский патриархат не будет вмешиваться в ее дела.

Путин: закон о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений

Президент России Владимир Путин раскритиковал украинский законопроект о переходном периоде на Донбассе. По его словам, принятие такого закона будет означать выход Украины из минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинг.

Он напомнил, что минские соглашения по Донбассу закреплены резолюцией Совбеза ООН и приобрели формат международного права.

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана

В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной. Местные жители и активисты вышли на акцию протеста из-за сноса здания. В ходе протеста произошла стычка. Полиция Киева открыла уголовное производство.

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли решение восстановить разрушенную усадьбу и проверить законность ее сноса.

Как получить COVID-сертификат в "Дии": разъяснение Федорова

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить документ через портал "Дия". Для этого нужно:

установить приложение "Дия";

перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга.

Он объяснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись. "Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дии". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.

В Херсоне рухнул самый высокий флагшток: раздавил автомобиль в хлам (видео)

В Херсоне ко Дню Независимости установили гигантский флагшток, на который должны были поднять самый большой флаг Украины в этой области. Однако флагшток рухнул и раздавил иномарку, которая оказалась припаркованной рядом.

Местные жители утверждают, что постройку флагштока проводили на скорую руку, так как торопились успеть к празднику. Строительство шло с перебоями, но за пару недель до Дня Независимости строители начали ускоряться. Стоит отметить, что автомобиль Lexus восстановлению скорее всего не подлежит и его придется сдавать на металлолом (фото, видео).

Какая погода будет на выходных и в День Независимости: прогноз на сверхдлинный уик-энд

Погода в Украине на длинные праздничные выходные, которые продлятся четыре дня - до Дня Независимости 24 августа, ожидается переменчивая - доминирование повышенного атмосферного фронта с его градом и грозами сменится более спокойной синоптической обстановкой, но осадки и спад температуры останутся.

Добавим, что синоптики предупреждают об опасных метеорологических явления почти на всем Левобережье в субботу - объявлен I уровень опасности ("желтый"). Так, 21 августа в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду.