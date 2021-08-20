ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана в Киеве. И оценить ее снос

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 18:30
СНБО поручил восстановить усадьбу Барбана в Киеве. И оценить ее снос Фото: разрушенная усадьба Барбана (facebook com nastasya glushchenko)
Автор: РБК-Украина

На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) приняли решение восстановить разрушенную усадьбу XIX века титулярного советника Александра Барбана в Киеве. И проверить законность ее сноса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Во-первых, дать оценку сноса усадьбы Барбана. Если там есть криминальный элемент, соответственно, начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решение СНБО, которое касается разных уровней - полиции, КГГА, правительства и местных властей по другим регионам Украины", - отметил он.

Напомним, сегодня в Киеве снесли историческую усадьбу, расположенную неподалеку Львовской площади на улице Обсерваторной, полиция открыла уголовное производство.

Минкульт ранее выдавал предписание, которым требовал не сносить здание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев СНБО
NEWS
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
Данилов ответил, планируют ли отставку Кличко
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского