Новые санкции против Беларуси могут затронуть экспорт калия, - Bloomberg

Европейский союз до июня намерен ввести новый пакет секторальных санкций против Беларуси . Он может затронуть поставки калийных удобрений, которые являются одной из основных статей белорусского экспорта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Сообщается, что европейские лидеры обсуждают адресные экономические санкции против Беларуси. А калийная промышленность может попасть под удар, поскольку в ней наиболее активны государственные предприятия.

В частности, "Беларуськалий" является одним из мировых лидеров по производству удобрений. Например, в прошлом году на его долю пришлось 8,3% всего белорусского экспорта, а выручка составила 2,4 млрд долларов. Пошлины на экспорт и налоги этого предприятия составляют до 10% бюджета Беларуси.

Кроме того, рассматривается полный запрет на контакты европейских компаний с белорусскими.