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Нові санкції проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Європейський союз до червня має намір ввести новий пакет секторальних санкцій проти Білорусі. Він може торкнутися постачання калійних добрив, яке є однією з основних статей білоруського експорту.

Про це пише Bloomberg з посиланням на європейського чиновника.

Повідомляється, що європейські лідери обговорюють адресні економічні санкції проти Білорусі. А калійна промисловість може потрапити під удар, оскільки в ній найбільш активні державні підприємства.

Зокрема, "Білоруськалій" є одним зі світових лідерів з виробництва добрив. Наприклад, минулого року на його частку припало 8,3% всього білоруського експорту, а виручка склала 2,4 млрд доларів. Мита на експорт і податки цього підприємства складають до 10% бюджету Білорусі.

Крім того, розглядається повна заборона на контакти європейських компаній з білоруськими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нові санкції проти Білорусі будуть вводити за інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair і затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Також повідомлялося, що США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками.

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