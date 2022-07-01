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Новые санкции ЕС против России решат вопрос блокады Калининграда, - Bloomberg

Фото: новые санкции ЕС против России решат вопрос блокады Калининграда (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз пытается решить вопрос блокады Калининграда, чтобы избежать обострения отношений с Россией. Новый пакет санкций откорректирует правила транзита через Литву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают источники издания, некоторые чиновники взволнованы тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы заставить ее разрешить транзит запрещенных товаров в Калининград, несмотря на то, что страна ввела ограничения в соответствии с санкциями, которые были согласованы всем блоком.

В то же время запрет на большую часть товаров должен вступить в силу только в этом месяце, в связи с чем Европейская комиссия планирует согласовать новые правила, чтобы противостояние с Москвой не обострилось.

Москва же, со своей стороны, пригрозила принять меры против Литвы, если она продолжит блокировать железнодорожные перевозки таких товаров как сталь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что литовская сторона, в рамках санкций ЕС против России, отрезала Калининградскую область от железнодорожных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва сразу перешла к открытым угрозам Литве. В Кремле заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления России и она не намерена отменять запрет.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияКалининградСанкции против России