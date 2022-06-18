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Литва отрезала Калининградскую область от поставок грузов из РФ: что известно

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Россия, Суббота 18 июня 2022 11:00
Литва отрезала Калининградскую область от поставок грузов из РФ: что известно Фото: санкции против России (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Литовская железная дорога с сегодняшнего дня, 18 июня, перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград. Речь идет о 50% грузов, которые попали под санкции ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

По словам Алиханова, соответсвующую информацию перевозчик сообщил за день до того, как запрет вступил в силу. Он уточнил, что под запрет Европейского союза попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России.

По словам губернатора, теперь на паромную линию Усть-Луга - Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров.

Кроме того, Алиханов обвинил Литву в нарушении правил своего вступления в Евросоюз.

Напомним, ранее польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. Он считает, что Польша должна "заявить на нее права".

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