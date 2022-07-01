RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нові санкції ЄС проти Росії вирішать питання блокади Калінінграду, - Bloomberg

Фото: нові санкції ЄС проти Росії вирішать питання блокади Калінінграду (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз намагається розв'язати питання блокади Калінінграду, аби уникнути загострення відносин з Росією. Новий пакет санкцій відкоригує правила транзиту через Литву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відзначають джерела видання, деякі чиновники схвильовані тим, що на Литву можуть чинити тиск, аби змусити її дозволити транзит заборонених товарів до Калінінграда, попри те, що країна ввела обмеження відповідно до санкцій, що були узгоджені усім блоком.

Водночас заборона на більшу частину товарів має набрати чинності лише цього місяця, у зв'язку з чим Європейська комісія планує узгодити нові правила, аби протистояння з Москвою не загострилося.

Москва ж, зі свого боку, пригрозила вжити заходів проти Литви, якщо вона продовжить блокувати залізничні перевезення таких товарів як сталь.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва одразу перейшла до відкритих погроз Литві. В Кремлі заявили про "захист свої національних інтересів", однак, як відзначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії й вона не має наміру скасовувати заборону.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяКалининградСанкції проти Росії