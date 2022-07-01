Нові санкції ЄС проти Росії вирішать питання блокади Калінінграду, - Bloomberg

Європейський союз намагається розв'язати питання блокади Калінінграду, аби уникнути загострення відносин з Росією. Новий пакет санкцій відкоригує правила транзиту через Литву.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як відзначають джерела видання, деякі чиновники схвильовані тим, що на Литву можуть чинити тиск, аби змусити її дозволити транзит заборонених товарів до Калінінграда, попри те, що країна ввела обмеження відповідно до санкцій, що були узгоджені усім блоком.
Водночас заборона на більшу частину товарів має набрати чинності лише цього місяця, у зв'язку з чим Європейська комісія планує узгодити нові правила, аби протистояння з Москвою не загострилося.
Москва ж, зі свого боку, пригрозила вжити заходів проти Литви, якщо вона продовжить блокувати залізничні перевезення таких товарів як сталь.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних поставок товарів, на які поширюються обмеження.
Після цього Москва одразу перейшла до відкритих погроз Литві. В Кремлі заявили про "захист свої національних інтересів", однак, як відзначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії й вона не має наміру скасовувати заборону.