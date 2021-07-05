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Новые правила въезда в Украину: после возвращения из каких стран нужен COVID-тест

Автор: Мария Кучерявец

Кабмин обновил правила пересечения границы для прибывающих из Португалии, России, Великобритании и Индии. Такое решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Так, со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус или установить приложение "Дій вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Министр подчеркнул, что досрочно завершить самоизоляцию можно по-прежнему через получение отрицательного результата ПЦР-теста.

Он отметил, что в Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта".

Поэтому всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на COVID-19.

Федоров добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", правила въезда из других стран не изменились.

Напомним, что Словакия изменила порядок въезда для украинцев

Добавим, что Эстония открыла свои границы для граждан Украины.

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границаКоронавирусправилавъезд