Новые правила въезда в Украину: после возвращения из каких стран нужен COVID-тест

Кабмин обновил правила пересечения границы для прибывающих из Португалии, России, Великобритании и Индии. Такое решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "Дельта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
Так, со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сдать экспресс-тест на коронавирус или установить приложение "Дій вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.
Министр подчеркнул, что досрочно завершить самоизоляцию можно по-прежнему через получение отрицательного результата ПЦР-теста.
Он отметил, что в Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "Дельта".
Поэтому всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, необходимо обязательно сдать экспресс-тест на COVID-19.
Федоров добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", правила въезда из других стран не изменились.
Напомним, что Словакия изменила порядок въезда для украинцев
Добавим, что Эстония открыла свои границы для граждан Украины.