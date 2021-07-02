Эстония разрешила въезд украинцам: названо условие для поездки
Фото: Эстония открывает границы для украинцев (Getty Images)
Эстония открыла свои границы для граждан Украины. Попасть в страну смогут полностью вакцинированные от коронавируса украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации", - написал глава МИД.
Он также добавил, что ведомство "шаг за шагом восстанавливает полноценное действие безвиза с ЕС".
Напомним, ранее Кулеба сообщил о решении властей Австрии и Нидерландов разрешить свободный въезд гражданам Украины. Среди обязательных условий - полная вакцинация от коронавируса.