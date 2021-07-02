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Эстония разрешила въезд украинцам: названо условие для поездки

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Киев, Пятница 02 июля 2021 17:59
Эстония разрешила въезд украинцам: названо условие для поездки Фото: Эстония открывает границы для украинцев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эстония открыла свои границы для граждан Украины. Попасть в страну смогут полностью вакцинированные от коронавируса украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации", - написал глава МИД.

Он также добавил, что ведомство "шаг за шагом восстанавливает полноценное действие безвиза с ЕС".

Напомним, ранее Кулеба сообщил о решении властей Австрии и Нидерландов разрешить свободный въезд гражданам Украины. Среди обязательных условий - полная вакцинация от коронавируса.

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Эстония туризм Дмитрий Кулеба украинцы въезд
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