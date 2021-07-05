Нові правила в'їзду в Україну: після повернення з яких країн потрібен COVID-тест

Так, з 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великобританії та Індії, потрібно здати експрес-тест на коронавірус або встановити додаток "Дій вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Міністр підкреслив, що достроково завершити самоізоляцію можна як і раніше через отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Він зазначив, що у Португалії, Росії, Великобританії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "Дельта".

Тому всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, необхідно обов'язково здати експрес-тест на COVID-19.

Федоров додав, що поки Україна знаходиться в "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінилися.