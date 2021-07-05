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Нові правила в'їзду в Україну: після повернення з яких країн потрібен COVID-тест

Автор: Марія Кучерявець

Кабмін оновив правила перетину кордону для прибуваючих з Португалії, Росії, Великобританії та Індії. Таке рішення було прийнято у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Так, з 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великобританії та Індії, потрібно здати експрес-тест на коронавірус або встановити додаток "Дій вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Міністр підкреслив, що достроково завершити самоізоляцію можна як і раніше через отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Він зазначив, що у Португалії, Росії, Великобританії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "Дельта".

Тому всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, необхідно обов'язково здати експрес-тест на COVID-19.

Федоров додав, що поки Україна знаходиться в "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінилися.

Нагадаємо, що Словаччина змінила порядок в'їзду для українців.

Додамо, що Естонія відкрила свої кордони для громадян України.

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