Словакия изменила порядок въезда на свою территорию: что необходимо знать украинцам

Словакия изменила порядок въезда на свою территорию. Украинцам необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica.

"Лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в красный список (в частности, Украина), обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica", - указано в сообщении.

Зарегистрироваться советуют до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к wi-fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

"Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда, не допустят, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - обращают внимание в ведомстве.

Подчеркивается, что с 19:00 (среднеевропейского времени) 5 июля у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение).