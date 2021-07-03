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Словакия изменила порядок въезда на свою территорию: что необходимо знать украинцам

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Словакия, Суббота 03 июля 2021 11:45
Словакия изменила порядок въезда на свою территорию: что необходимо знать украинцам Фото: Словакия изменила условия въезда на свою территорию (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Юлия Струк

Словакия изменила порядок въезда на свою территорию. Украинцам необходимо будет предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в красный список (в частности, Украина), обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica", - указано в сообщении.

Зарегистрироваться советуют до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к wi-fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

"Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда, не допустят, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - обращают внимание в ведомстве.

Подчеркивается, что с 19:00 (среднеевропейского времени) 5 июля у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение).

Напомним, Эстония открыла свои границы для граждан Украины. Попасть в страну смогут полностью вакцинированные от коронавируса украинцы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о решении властей Австрии и Нидерландов разрешить свободный въезд гражданам Украины. Среди обязательных условий - полная вакцинация от коронавируса.

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