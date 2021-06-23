Новые правила микрокредитования в Украине: в Раде рассказали подробности

В Украине действуют новые правила микрокредитования с четко определенной максимальной суммой штрафов и пени. Их установил закон №891-ІХ.

В частности, для украинцев, которые берут микрозаймы, установили максимальную сумму начисленных штрафов и пени - не более двойной суммы взятого кредита. Речь идет и о тех, кто заключает кредитный договор на срок до одного месяца, а общий размер кредита не превышает одной минимальной заработной платы.

"Это очень важный закон, который спасет украинцев от давления и несправедливости микрокредиторов. По новому закону, компании, предоставляющие кредит, должны указывать полную стоимость микрокредита. Чтобы не было так, когда человек берет кредит под 0%, а в результате возвращает 1700%", - подчеркнул глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев.

Начисление всех платежей по кредиту более чем до двойной суммы кредита запретили.

Кроме того, все кредитодатели должны передать информацию о потребительском кредите в Бюро кредитных историй в течение двух дней.