Нові правила мікрокредитування в Україні: у Раді розповіли подробиці

В Україні діють нові правила мікрокредитування з чітко визначеною максимальною сумою штрафів і пені. Їх встановив закон №891-ІХ.

Зокрема, для українців, які беруть мікропозики, встановили максимальну суму нарахованих штрафів та пені - не більше подвійної суми взятого кредиту. Йдеться і про тих, хто укладає кредитний договір на строк до одного місяця, а загальний розмір кредиту не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.

"Це дуже важливий закон, який врятує українців від тиску та несправедливості мікрокредиторів. За новим законом, компанії, які надають кредит, мають зазначати повну вартість мікрокредиту. Щоб не було так, коли людина бере кредит під 0%, а в результаті повертає 1700%", - підкреслив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Нарахування усіх платежів за кредитом більше ніж до подвійної суми кредиту заборонили.

Окрім того, усі кредитодавці повинні передати інформацію про споживчий кредит в Бюро кредитних історій упродовж двох днів.