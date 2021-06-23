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Нові правила мікрокредитування в Україні: у Раді розповіли подробиці

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Україна, Середа 23 червня 2021 11:54
Нові правила мікрокредитування в Україні: у Раді розповіли подробиці Фото: в Раді розповіли подробиці нових правил мікрокредитування (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні діють нові правила мікрокредитування з чітко визначеною максимальною сумою штрафів і пені. Їх встановив закон №891-ІХ.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Зокрема, для українців, які беруть мікропозики, встановили максимальну суму нарахованих штрафів та пені - не більше подвійної суми взятого кредиту. Йдеться і про тих, хто укладає кредитний договір на строк до одного місяця, а загальний розмір кредиту не перевищує однієї мінімальної заробітної плати.

"Це дуже важливий закон, який врятує українців від тиску та несправедливості мікрокредиторів. За новим законом, компанії, які надають кредит, мають зазначати повну вартість мікрокредиту. Щоб не було так, коли людина бере кредит під 0%, а в результаті повертає 1700%", - підкреслив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Нарахування усіх платежів за кредитом більше ніж до подвійної суми кредиту заборонили.

Окрім того, усі кредитодавці повинні передати інформацію про споживчий кредит в Бюро кредитних історій упродовж двох днів.

Нагадаємо, 15 вересня минулого року Рада обмежила розмір штрафів за мікрокредитами в Україні. Народні депутати схвалили у другому читанні відповідний законопроект №1109.

Як писало РБК-Україна, в Україні з 4 липня 2020-го банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

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