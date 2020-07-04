В Украине банкам запретили штрафовать за просрочку платежей

Фото: украинцы на карантине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В субботу соответствующий закон вступил в силу

В Украине с субботы, 4 июля, банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а в пятницу его обнародовали в издании "Голос Украины".

Напомним, Верховная рада 16 июня приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

Как писало РБК-Украина, 13 мая ВР одобрила за основу законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.

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Автор: Юлия Струк