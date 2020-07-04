ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине банкам запретили штрафовать за просрочку платежей

Новости » Финансы     04.07.2020 - 10:33
В Украине банкам запретили штрафовать за просрочку платежей
Фото: украинцы на карантине (Виталий Носач/РБК-Украина)

В субботу соответствующий закон вступил в силу

В Украине с субботы, 4 июля, банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а в пятницу его обнародовали в издании "Голос Украины".

Напомним, Верховная рада 16 июня приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

Как писало РБК-Украина, 13 мая ВР одобрила за основу законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины банкиштрафкарантинЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь