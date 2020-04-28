Новые правила денежных переводов: что изменится с 28 апреля

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Почти все операции будут проходить в прежнем режиме, справка о доходах не потребуется

Новый закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступает в силу 28 апреля и меняет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений. Согласно разъяснениям НБУ, закон не затронет большинство платежей.

Перевод с карты на карту

Денежные переводы между гражданами с использованием банковских карт будут проходить в обычном режиме. Все клиенты банков уже были в отделении банка, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Безналичные платежи не будут иметь ограничений, и дробить их на 5 тысяч гривен не нужно.

Перевод наличных на карту

Перевод наличных на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента. До конца года платежные терминалы будут оборудованы специальными считывателями карт.

Но эти правила не касаются: оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов и других обязательных государственных платежей, оплаты товаров или услуг, пополнения кредитных карт до 30 тыс. грн. В этом случае идентификация не будет нужна.

Подтверждение происхождения средств

При идентификации клиента банки требовать подтверждения происхождения денег не будут.

Коммунальные и другие платежи

Оплата коммуналки, оплата налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы) относится к низкорисковым операциям и никаких дополнительных проверок не требует. Эти платежи будут проходить в обычном режиме.

Оплата товаров и услуг также будет проходить в обычном режиме, и дополнительная идентификация не требуется.

Мобильная связь

Закон не регулирует телекоммуникационные услуги и отношения между операторами мобильной связи и их абонентами. Операторы мобильной связи смогут, как и раньше, предоставлять услуги мобильной связи своим пользователям, в том числе идентифицированным абонентам.

Цели закона о финмониторинге

Законом внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. Высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы.

Также законом увеличивается предельный порог операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают в серой зоне.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не будут иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Напомним, по данным НБУ новый закон о финмониторинге никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводов и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.