ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ разъяснил новые правила перевода денег на карту

Новости » Экономика     27.04.2020 - 17:39
НБУ разъяснил новые правила перевода денег на карту
Фото: Алексей Шабан (пресс-служба НБУ)

При переводе с карты на карту ничего не меняется, но наличными анонимно можно перевести не больше 5 тыс. гривен

Новый закон о финансовом мониторинге, который вступает в силу 28 апреля, почти ничего не изменит для клиентов банков. Об этом на брифинге сказал директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Как отметил Шабан, новый закон никак не скажется на оплате коммунальных услуг, пополнении мобильных телефонов, переводов и оплате картой. Вместе с тем, изменения коснутся работы небанковских финучреждений и переводов наличными.

По его словам, переводы между карточками граждан будут осуществляться, как и ранее, поскольку владельцы карты уже идентифицированы банками "и никаких дополнительных идентификаций не требуется, и ограничений по таким операциям новый закон не вводит".

Шабан отметил, что безналичные платежи не будут иметь ограничений и дробить их на 5 тысяч не нужно.

По его словам, новый закон направлен на большие операции. "О мелких переводам знакомым или родственникам беспокоиться не надо", - добавил он.

Вместе с тем перевод на другую карту на сумму более 5 тыс. гривен можно сделать в кассе банка и предоставить паспорт. Это можно сделать и в терминале самообслуживания, если такой терминал имеет возможности для идентификации клиента.

Напомним, новый закон о финансовом мониторинге вступает в силу 28 апреля и меняет порядок идентификации при проведении финансовых операций. Как отметила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, поскольку все клиенты банков уже идетифицированы, уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов, поэтому их идентификация проведена.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не окажут существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

НБУ разъяснил новый порядок финмониторинга для денежных переводов НБУ сократил покупку валюты на межбанке до минимума
Новости Украины Национальный банк Украиныбанкиперевод
News
On Top