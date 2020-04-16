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НБУ разъяснил новые нормы идентификации во время перевода денег

Новости » Экономика     16.04.2020 - 10:30
НБУ разъяснил новые нормы идентификации во время перевода денег
Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Коммунальные платежи, денежные переводы и платежи за товары не остановятся

Обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которые вступают в силу с 28 апреля, не будут иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств. Об этом говорится в разъяснении пресс-службы НБУ.

Как отметили в пресс-службе, новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законом предусмотрены следующие два основных требования:

  • осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных о плательщике и получателе.

В то же время обновленные требования закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
  • оплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятие средств со своего счета.

"НБУ отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной Национальной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимальной внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей ", - говорится в разъяснении.

Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.

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