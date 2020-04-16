НБУ разъяснил новые нормы идентификации во время перевода денег

Коммунальные платежи, денежные переводы и платежи за товары не остановятся
Обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которые вступают в силу с 28 апреля, не будут иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств. Об этом говорится в разъяснении пресс-службы НБУ.
Как отметили в пресс-службе, новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Законом предусмотрены следующие два основных требования:
В то же время обновленные требования закона не распространяются на:
"НБУ отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной Национальной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимальной внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей ", - говорится в разъяснении.
Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.
Отметим, по данным НБУ, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами в 2019 году составила 0,0042% от общего объема всех операций с платежными картами, что более чем в два раза меньше, чем в 2018 году - 0,0092%.