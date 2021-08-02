Новые медали на Олимпиаде, взрыв на шахте, Шевченко покинул сборную: новости за выходные

Украина получила еще две медали на Олимпиаде, в Донецкой области произошел взрыв на шахте, Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Подробнее о том, что произошло на выходных, 31 июля - 1 августа, - в материале РБК-Украина.

Олимпиада в Токио: Свитолина и Романчук завоевали медали

Михаил Романчук принес Украине первое "серебро" Олимпийских игр-2020. Украинский пловец стал лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Такоже украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020. В решающем поединке украинка переиграла теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину, проигрывая по ходу подинка - 1:6, 7:6, 6:4.

Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины

Андрей Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины по футболу. Он возглавлял сборную последние пять лет.

Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Он руководил командой во время Чемпионата Европы по футболу, который прошел в 2021 году (Евро-2020). Сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 человек

В пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение одной из больниц.

Известно, что один работник предприятия скончался, еще 9 находятся в тяжелом состоянии.

Штамм "Дельта" обнаружили в Николаеве: его завезли из России и Турции

31 июля в Николаеве зафиксировали четыре случая заражения новым штаммом коронавируса "Дельта". Инфицирование обнаружили у граждан, прибывших из России и Турции.

Сообщается, что у всех пациентов состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

В Беларуси скандал со спортсменкой на ОИ-2020. Ее пытаются силой вернуть в Минск

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются силой вернуть из Токио, где она должна была участвовать в Олимпиаде-2020, в Минск. Накануне Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил ее к участию в соревнованиях на ОИ-2020.

Сообщается, что белорусская сборная решила силой вернуть Тимановскую в Минск после того, как она раскритиковала белорусских чиновников. Ее силой отвезли в аэропорт и планировали посадить на самолет, но она успела обратиться за помощью в полицию. Она планирует просить убежища в одной из стран Европы.

Жара спадет, но будут дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине

Погода в Украине 2 августа во многих областях Украины будет дождливой. При этом в западной части страны температура воздуха снизится до +23+25 градусов.

Также Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. В августе средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.