Нові медалі на Олімпіаді, вибух на шахті, Шевченко залишив збірну: новини за вихідні

Україна отримала ще дві медалі на Олімпіаді, в Донецькій області стався вибух на шахті, Андрій Шевченко йде з поста головного тренера збірної України з футболу. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 31 липня - 1 серпня, - в матеріалі РБК-Україна.

Олімпіада в Токіо: Світоліна та Романчук завоювали медалі

Михайло Романчук приніс Україні перше " срібло" Олімпійських ігор-2020. Український плавець став найкращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Також українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020. У вирішальному поєдинку Українка переграла тенісистку з Казахстану Олену Рибакіну, програючи по ходу подінка - 1:6, 7:6, 6:4.

Шевченко йде з посади головного тренера збірної України

Андрій Шевченко йде з посади головного тренера збірної України з футболу. Він очолював збірну останні п'ять років.

Шевченко став головним тренером збірної України у 2016 році. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов у 2021 році (Євро-2020). Збірна дійшла до чвертьфіналу, де програла збірній Англії з рахунком 0:4.

В Донецькій області стався вибух на шахті, госпіталізовані 10 людей

У смт Удачне Покровського району 31 липня близько 5 ранку стався вибух на шахті. Потерпілих з опіками різного ступеня тяжкості було доставлено до хірургічного відділення однієї з лікарень.

Відомо, що один працівник підприємства помер, ще 9 перебувають у важкому стані.

Штам "Дельта" виявили в Миколаєві: його завезли з Росії та Туреччини

Сьогодні, 31 липня у Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження новим штамом коронавірусу "Дельта". Інфікування виявили у громадян, які прибули з Росії та Туреччини.

Повідомляється, що у всіх пацієнтів стан задовільний, вони знаходяться на самоізоляції.

У Білорусі скандал зі спортсменкою на ОІ-2020. Її намагаються силою повернути в Мінськ

Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська. Напередодні Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці не допустив її до участі у змаганнях на ОІ-2020.

Повідомляється, що білоруська збірна вирішила силою повернути Тимановську в Мінськ після того, як вона розкритикувала білоруських чиновників. Її силою відвезли в аеропорт та планували посадити на літак, але вона встигла звернутися за допомогою до поліції. Вона планує просити притулку в одній з країн Європи.

Спека спаде, але дощитиме: синоптики розповіли про погоду в Україні

Погода в Україні 2 серпня в багатьох областях України буде дощовою. При цьому в західній частині країни температура повітря знизиться до +23+25 градусів.

Також Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа. У серпні середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-1,5 градусів вище за кліматичну норму.