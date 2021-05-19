Новые функции для поселковых старост: Рада разблокировала подписание закона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Одобренный закон предусматривает, что старосту утверждает сельский, поселковый, городской совет на срок его полномочий по предложению соответствующего сельского, поселкового, городского главы. Предложение будут вносить по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собраний граждан, других форм консультаций с общественностью), проведенного в рамках соответствующего старостинского округа.

Народные депутаты не поддержали двенадцать проектов постановлений №№4535-П - 4535-П11, которые предлагали отменить результаты голосования за документ.